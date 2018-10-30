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Восемь центнеров белорусского сыра задержали по пути в Петербург
Сегодня, 19:03
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IRINA_CHALKINA

Восемь центнеров белорусского сыра задержали по пути в Петербург

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Как оказалось, продукцию завезли в Россию без сопроводительных ветеринарных документов. 

В четверг, 4 апреля, стало известно о том, что восемь центнеров белорусского сыра задержали по пути в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как оказалось, продукцию завезли в Россию без сопроводительных ветеринарных документов. Также при транспортировке были нарушены все правила. Как отметили в ведомстве, в машине отсутствовало холодильное оборудование.

Сыр вернется в Белоруссию.

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Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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