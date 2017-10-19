Теплоход врезался в ворота шлюза на Свири

Днем 19 октября в районе Свирьстроя сухогруз врезался в ворота шлюза.

Днем 19 октября в районе Свирьстроя сухогруз, следовавший из Петрозаводска в Петербург, врезался в ворота шлюза. Об этом сообщает "47news".



У теплохода "Макс" отказал задний ход, и он не смог остановиться перед препятствием. На борту судна находились 7 человек, никто не пострадал. Из-за столкновения произошел разрыв обшивки ворот.



Проводится осмотр повреждений.