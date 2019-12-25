Воробьёв пожелал удачи "Химкам" перед финалом Кубка России

По его словам, никто не ожидал, что талантливая и дерзкая молодёжь может дойти до финала кубка страны.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пожелал удачи футбольному клубу "Химки" перед финалом Кубка России, который состоится завтра, в субботу. Об этом сообщает телеканал "360°".

Такое знаковое событие — для абсолютного большинства профессионалов, экспертов неожиданное. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

По его словам, никто не ожидал, что талантливая и дерзкая молодёжь может дойти до финала кубка страны. Воробьёв добавил, что все спортсмены должны собраться и биться на поле за победу. В качестве примера он привёл игру сборной России на Чемпионате мира в 2018 году.

Я очень хочу, чтобы вы были похожи на тех, кто бился тогда

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