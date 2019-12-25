Волонтеры раздали 9 тыс. масок жителям подмосковного города Воскресенск

Их раздавали для ношения в общественном транспорте.

В подмосковном городе Воскресенск прошла акция по бесплатной раздаче масок. В ней приняли участие волонтеры и сотрудники телеканала "360".

Маски раздавали в общественном транспорте. Всего за несколько часов средства индивидуальной защиты органов дыхания получили 9 тыс. человек.

Пассажиры следующим образом объясняли отсутствие масок: у кого-то она была в кармане, кто-то ответил, что на улице это бессмысленно.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали 13 634 случаев коронавируса в 85 регионах.

Фото: pixabay.com