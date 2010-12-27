"Красивый Петербург": "По результатам опроса видно, что на площади Лихачева людям нужен сквер, а не парковка"

Площадь находится в центре Петербурга - на Петроградской стороне, на съезде с Биржевого моста.

Волонтёры "Красивого Петербурга" проводят опрос, посвященный благоустройству площади Академика Лихачёва. Об этом сообщает пресс-служба движения. Активисты поделились с Piter.TV первыми результатами опроса.

Площадь находится в центре Петербурга - на Петроградской стороне, на съезде с Биржевого моста. По мнению волонтеров, на этой территории можно устроить зелёную зону для отдыха горожан. Кроме того, там уже есть сквер. Однако к нему нет пешеходных переходов, потому что рядом образовалась стихийная парковка.

В электронной анкете, составленной волонтерами, предложено несколько вопросов: "Знаете ли вы, где в Санкт-Петербурге находится площадь Академика Лихачёва?", "Как часто вы бываете в этом месте?", "Как часто вы бываете в этом месте?" и другие. По словам активистов, они уже начали собирать первые результаты голосов.

Пока нам ответили около 250 человек. Бегло я просмотрела ответы горожан и могу сказать, что многим людям также хочется, чтобы там появились пешеходные переходы, которые пока отсутствуют из-за стихийной парковки. Валентина Соловьева, активистка.

Ранее сообщалось, что петербуржцы собрали 12 тысяч подписей против сжигания мусора в Левашово: петицию передадут в Смольный.

Фото: "Красивый Петербург"