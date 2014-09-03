Вологодский губернатор прокомментировал включение в список санкций Британии

Он заявил, что эта новость не стала для него неожиданностью.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отреагировал на включение в санкционный список Великобритании. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сегодня, 26 июля, стало известно, что Великобритания включила в санкционный список ряд российских губернаторов. В него вошли главы Нижегородской, Свердловской, Самарской, Курской, Брянской областей и других регионов.

Кувшинников заявил, что эта новость не стала для него неожиданностью, поскольку он не имеет никакой недвижимости и счетов за рубежом.

Я продолжаю работать в области на благо наших земляков, и попадание в санкционный список меня нисколько не волнует. Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области

Ранее Орбан рассказал, какими проблемами для Европы обернулись санкции против России.

Видео: Telegram / Кувшинников.Live