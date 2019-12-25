Володин заявил об истерике у американских сенаторов и президента Байдена

По его мнению, россияне сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина.

В Вашингтоне истерика. Она исходит от сенаторов и президента США. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик резюмировал, что санкции против России не сработали. По его мнению, россияне сплотились вокруг президента РФ Владимира Путина. Ситуация на Украине вышла из-под контроля. Кроме того, цены на энергоносители и горючее бьют рекорды не только в США, но и в Европе. Володин подчеркнул, что Байден осознал ответственность, которую ему придется нести за ситуацию на Украине, ведь именно его политика привела к этому.

По словам парламентария, долгое время Путин убеждал Байдена в необходимости поиска решений по вопросам безопасности. Администрация США отказалась пойти на диалог.

Ранее мы сообщили, что Песков назвал "недопустимыми" слова Байдена в адрес Путина.

Фото: duma.gov.ru