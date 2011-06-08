Военкомат Петербурга опроверг слухи об увеличении срока службы

Ранее в СМИ Петербурга и соцсетях появлялась информация о том, что жителям города приходят соответствующие письма.

В СМИ Петербурга и соцсетях появлялась информация о том, что жителям города приходят письма, в которых говорится об увеличении срока обязательной военной службы. Военкомат Северной столицы заявил о недостоверности слухов, пишет "Фонтанка".

…военный комиссар довел до меня, что таких бумаг они не рассылали. Это могли быть какие-нибудь доброжелатели. Волонтеры… не знаю, как их там обозвать еще. Владимир Огурченков, начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата Петербурга

Ранее на Piter.TV: у военкомата в Невском районе нашли части взрывного устройства.

Фото: Piter.TV