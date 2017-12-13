Глава УК "Теорма" заявил на допросе, что не причастен к взятке, а после отправился пить вино

Глава управляющей компании "Теорема" Игорь Водопьянов сообщил, что не связан с уголовным делом, в рамках которого его допрашивали накануне.

Адвокат Сергей Андреев заявил, что Игоря Михайловича дал показания, в которых указал, что не имеет никакого отношения к обстоятельствам, по существу которых задавались вопросы. Об этом сообщает "Мойка78".

В среду, 14 февраля в бизнес-центре "Бенуа", где расположен офис УК "Теорема" были проведены обыски и изъяты бухгалтерские документы. Главу организации задержали, а после допросили. Вечером того же дня Водопьянов вышел из здания ГСУ, и, как говорит сам Водопьянов, пошел отдыхать и пить вино.

Уголовное дело было возбуждено по статье "посредничество во взяточничестве". Материала дела указывают, что речь идет о даче взятки замначальнику Межрайонной налоговой инспекции № 24 ФНС России по Петербургу, который был ответственным за выездные проверки. Сумма подкупа составила 5 миллионов рублей. А Игорь Водопьянов проходит свидетелем дела.

Предположительно, сотрудники компании, связанные с "Теоремой", обсудили с Водопьяновым передачу взятки сотруднику налоговой инспекции. Водопьянову предстоит доказать, что он не причастен к подкупу.