Алкогольный завод Ladoga откроет новый таможенный склад в Шушарах

За сутки на площадке будут маркировать 180 тыс. бутылок.

Алкогольная компания Ladoga арендовала площадь в складского комплекса "Логопарк Шушары" на юге Северной столицы под таможенный склад. Об этом изданию "Деловой Петербург" рассказали представители консалтинговой компании NF Group.

Площадь арендованного помещения составляет 7 тыс. кв.м. Его также планируется использовать для временного хранения товаров предприятия и обработки заказов других представителей отрасли. За сутки на площадке будут маркировать 180 тыс. бутылок.

Как подчеркнул директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков, за 2023 год завод намерен нарастить импорт вина на 56%, а крепких безалкогольных напитков – на 189%.

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