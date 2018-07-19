Водителя, катавшегося по подземному переходу "Московской", лишат прав

Психическое состояние петербуржца позволяет Прокуратуре города отменить его водительское удостоверение.

Петербуржец, который в феврале 2018 года заехал на черном автомобиле в подземный переход станции метро "Московская", лишится водительских прав. Проверку данного инцидент провела Прокуратура. Медицинская экспертиза показала, что шофер страдает от хронического психического расстройства. Мужчина не способен управлять транспортными средствами из-за приступообразной шизофрении. После установления диагноза, представители закона обратилась в Невский районный суд с требованием прекратить действие прав мужчины на управление транспортными средствами.

Как отмечают представители правоохранительных органов, наезд был совершен умышленно из хулиганских побуждений. Водитель имел категории "В" и "В1". Немногим ранее мужчину отпустили из-под наблюдения специалистов Психоневрологического диспансера.

Фото и видео: Piter.tv