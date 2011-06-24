Водителя уволят за наезд на велосипедиста на Невском проспекте

Водителя уволят, а подрядчика оштрафуют.

В центре Петербурга произошёл резонансный инцидент с участием служебного автомобиля, принадлежащего подрядной организации, работающей с Городским центром управления парковками. Около 11 часов утра 26 июня на пересечении Невского проспекта и проспекта Бакунина водитель Lada Granta, вопреки возникшему препятствию, начал движение, сообщает "Фонтанка".

Видеозапись момента, опубликованная в соцсетях, показывает, как велосипедист в шлеме, перегородивший путь машине, оказывается на капоте. Автомобиль проезжает с ним несколько десятков метров, после чего на повороте мужчина с жёстким падением приземляется на тротуар.

В пресс-службе комитета по транспорту Петербурга подтвердили, что речь идёт о транспорте подрядчика, оказывающего услуги по предоставлению машин с экипажем для нужд учреждения. Действия водителя в ведомстве назвали категорически неприемлемыми и выразили сожаление о случившемся, а также поддержку пострадавшему. По требованию заказчика подрядная организация уже отстранила шофёра от работы, и он будет уволен. Кроме того, к самой компании применят штрафные санкции, а для всех сотрудников проведут внеплановый инструктаж о культуре вождения. По факту ДТП начата служебная проверка.

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Фото: Piter.TV