Водители выжили после страшного ДТП на Новоприозерском шоссе

На трассе столкнулось несколько фур вечером 2 сентября.

Вечером 2 сентября на Новоприозерском шоссе недалеко от поворота на деревню Орехово произошло серьезное ДТП с участием грузовиком. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По фотографиям видно, что одно из транспортных средств практически полностью развалилось, содержимое грузовика оказалось на проезжей части после столкновения с другим крупногабаритным транспортом.

По словам свидетелей, водители остались живы, на месте ожидают "скорую помощь". О подробностях инцидента пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти поезд сошел с рельсов.

Фото: vk.com/spb_today