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Водители решили помериться силой у "Академической"
Сегодня, 19:01
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TretyakovaS

Водители решили помериться силой у "Академической"

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Водителей разняли, и они, как ни в чем не бывало, поехали в одном направлении.

Дорожный конфликт перерос в драку в Калининском районе Петербурга. По всей видимости, оппоненты не поделили дорогу. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, водители бросили машины посреди дороги и начали драться. Некоторое время очевидцы наблюдали за происходящим, не вмешиваясь. В какой-то момент к водителям подскочил мужчина, который принялся их разнимать. После чего на помощь подоспел еще один человек.

Когда водителей все же удалось утихомирить, они уселись каждый в свою машину и, как ни в чем не бывало, поехали в одном направлении.

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Фото: скриншот 

Теги: драка, криминал, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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