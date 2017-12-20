Водители каждое утро "блокируют" дворы на Маршала Казакова из-за огромных пробок на дорогах

В Красносельском районе пробки вызывают еще большие транспортные заторы во дворах.

В Красносельском районе огромные пробки провоцируют перекрытия дворов на улице Маршала Казакова. Наш мобильный корреспондент заснял на видео социальную проблему “блокировки” двора у дома под номером 32.

Каждое утро водители пытаются объехать транспортный затор через жилое здание. Однако, такая ситуация не улучшает участь местных жителей. Они вынуждены просыпаться под звуки автобана. Петербуржцы не могут беспрепятственно выйти из парадной и безопасно покинуть дом, не боясь угодить под колеса машин.

Отметим, что угроза касается и детей, которые вынуждены в данных условиях идти в школы и детские сады. Перейти дорогу практически невозможно из-за непрерывного потока транспортных средств. Естественно,что во дворе не предусмотрен пешеходный переход или светофор. Шоферы не обращают внимание на людей, так как стараются побыстрее проехать данный участок. Также торможение может стать причиной аварии. Случайное ДТП перекроет улицу на непродолжительное время и станет фатальным для череды легковушек.

Видео: Piter.tv

