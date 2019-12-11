Водитель врезавшегося в "Ленту" автомобиля отправился с правоохранителями после инцидента

Неудачный выезд со стоянки закончился тем, что водителя посадили в полицейскую машину.

Мужчину, который врезался в "Ленту" на улице Бабушкина, полицейские увезли с собой. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как водителя поместили в автомобиль правоохранителей.

По словам очевидца, виновник инцидента после столкновения со зданием продолжил газовать и стер почти налысо покрышки на колесах.

Напомним, автомобиль Кia Ceed неудачно выехал со стоянки. Из-за того, что машина врезалась в магазин, началось задымление и людей пришлось эвакуировать. О пострадавших не сообщается.

Видео: Piter.TV