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Водитель врезавшегося в "Ленту" автомобиля отправился с правоохранителями после инцидента

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Неудачный выезд со стоянки закончился тем, что водителя посадили в полицейскую машину.

Мужчину, который врезался в "Ленту" на улице Бабушкина, полицейские увезли с собой. Мобильный корреспондент Piter.TV стал свидетелем того, как водителя поместили в автомобиль правоохранителей. 

По словам очевидца, виновник инцидента после столкновения со зданием продолжил газовать и стер почти налысо покрышки на колесах. 

Напомним, автомобиль Кia Ceed  неудачно выехал со стоянки. Из-за того, что машина врезалась в магазин, началось задымление и людей пришлось эвакуировать. О пострадавших не сообщается. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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