Водитель, сбивший насмерть выпускницу, заплатит 1 млн рублей

В Петербурге виновник страшного ДТП заплатит по 250 тысяч рублей каждому родственнику погибшей девушки.

На протяжении семи лет ведутся судебные разбирательства после страшной дорожной аварии с выпускницами. ДТП произошло 21 июня 2012 года на набережной Лейтенанта Шмидта. Пресс-служба петербургской прокуратуры сообщает, что Василеостровский суд рассмотрел гражданский иск к виновнику ДТП.

Ранее суд установил, что водитель нарушил правила дорожного движения, в результате которого произошло смертельное ДТП, в которой погибла девушка.

В настоящее время родные погибшей девушки подали иск о взыскании компенсации морального вреда. Согласно заключению прокурора, суд и удовлетворил требования истцов частично, при этом постановил взыскать с виновного мужчины в пользу каждого родственника по 250 тысяч рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.