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Водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе

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Вечером 26 октября неизвестный сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга.

Вечером 26 октября неизвестный сбил школьника, который переходил улицу по пешеходному переходу в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает "Росбалт".

Дорожный инцидент произошел в 18.20 около дома 47 на Полюстровском проспекте, сообщили в областном УГИБДД. В результате наезда пострадал мальчик 2008 года рождения.

Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.  

Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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