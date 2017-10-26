Вечером 26 октября неизвестный сбил школьника, который переходил улицу по пешеходному переходу в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает "Росбалт".
Дорожный инцидент произошел в 18.20 около дома 47 на Полюстровском проспекте, сообщили в областном УГИБДД. В результате наезда пострадал мальчик 2008 года рождения.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка.
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Водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе
Вечером 26 октября неизвестный сбил школьника на пешеходном переходе в Приморском районе Петербурга.
Вечером 26 октября неизвестный сбил школьника, который переходил улицу по пешеходному переходу в Приморском районе Петербурга. Об этом сообщает "Росбалт".