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Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна
Сегодня, 17:37
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nadiputintseva
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Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна

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Вторая авария за день на проспекте Большевиков привела к транспортному коллапсу

26 октября на перекрестке пр. Большевиков и улицы Коллонтай произошла вторая авария за день. Как сообщают очевидцы, после отъезда сотрудников ДПС с первого происшествия, произошла еще одна.

Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна

На этот раз на перекрестке перевернулась на крушу Рено Сандеро. Во время аварии водитель выпал из окна.

 Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна

Сообщается, что водитель ехал на красный свет и врезался в толпу пешеходов, предположительно одного сбил. После этого он врезался в светофор и перевернулся. На место ДТП прибыли пожарные, но автомобиль не загорелся.

Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна

Устанавливаются причины аварии. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП

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