 Водитель перевертыша на Большевиков выпал из окна

Вторая авария за день на проспекте Большевиков привела к транспортному коллапсу

26 октября на перекрестке пр. Большевиков и улицы Коллонтай произошла вторая авария за день. Как сообщают очевидцы, после отъезда сотрудников ДПС с первого происшествия, произошла еще одна.

На этот раз на перекрестке перевернулась на крушу Рено Сандеро. Во время аварии водитель выпал из окна.

Сообщается, что водитель ехал на красный свет и врезался в толпу пешеходов, предположительно одного сбил. После этого он врезался в светофор и перевернулся. На место ДТП прибыли пожарные, но автомобиль не загорелся.

Устанавливаются причины аварии.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург