Водитель из Вологды развращал школьницу из Петербурга через WhatsApp

Мужчина присылал ребенку снимки собственных половых органов.

Правоохранительные органы Петербурга в Вологде задержали педофила, который в течение нескольких дней развращал 8-летнюю девочку через социальные сети. Пострадавшая живет в Кронштадте.

Заявление на 40-летнего мужчину поступило от 40-летней петербурженки. Мать школьницы обратилась за помощью в полицию. По ее сведениям, злоумышленник вступил в переписку с ее дочерью через WhatsApp. Там он не раз совершал действия сексуального характера в отношении малолетней жертвы.

Оперативники обратились за помощью к коллегам из другого региона. Выяснилось, что любитель девочек помоложе проживает в городе Сокол Вологодской области. Его поймали около дома под номером 22 на улице Пионерской. Преступник работает экспедитором в частной компании.

Следствие предполагает, что неподобающая переписка между девочкой и мужчиной проводилась с 2 по 8 мая. В частности, гражданин присылал ребенку фотографии интимных мест. В ходе задержания полиция изъяла мобильный телефон с перепиской. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv