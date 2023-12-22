Во второй половине дня в Петербурге выпадет снег

Вечером температура воздуха начнет понижаться.

В Петербурге во второй половине дня выпадет снег. Об этом в своем tg-канале предупредил главный синоптик города Александр Колесов.

По словам специалиста, сейчас в Северной столице столбики термометров показывают +5 градусов, однако в скором времени температура начнет понижаться.

Осадки пока в виде дождика, но в Выборге +2 градуса и идет снег, в Пскове +1 градус и тоже идет снег. Так что вечером кратковременные дожди незаметно перейдут в снег зарядами. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Ленобласти 24 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов.

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