Во второй половине дня в Петербурге выпадет снег

В Петербурге во второй половине дня выпадет снег. Об этом в своем tg-канале предупредил главный синоптик города Александр Колесов.
По словам специалиста, сейчас в Северной столице столбики термометров показывают +5 градусов, однако в скором времени температура начнет понижаться.
Осадки пока в виде дождика, но в Выборге +2 градуса и идет снег, в Пскове +1 градус и тоже идет снег. Так что вечером кратковременные дожди незаметно перейдут в снег зарядами.
Александр Колесов, синоптик
Ранее мы писали, что в Ленобласти 24 апреля ожидаются осадки и до +9 градусов.
Фото: Unsplash
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