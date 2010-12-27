Во вторник 4 сентября в Петербурге прольются дожди и придут грозы

Эксперты из Метеорологического центра предупреждают о дождях в течение дня.

В Петербурга днем 4 сентября ожидаются грозы и дождь. Об этом сообщают синоптики региона. По данным специалистов, на территории Северной столицы пройдут кратковременные осадки, поэтому выходить без зонтов жителям города нецелесообразно.

Утром петербуржцев ждет туман, но не такой густой как за день до этого. Ветер придет с восточной стороны. Его порывы достигнут трех-восьми метров в секунду. Температура воздуха останется на уровне плюс 20-22 градусов по Цельсию. Ночью возможно похолодание до плюс 14 градусов. Атмосферное давление понизится.

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