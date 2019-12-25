Во вторник в Петербурге будет +20 и без осадков

В городе будет дуть слабый умеренный ветер.

Во вторник, 14 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью температура воздуха прогреется до +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. С запада, с северо-запада будет дуть слабый умеренный ветер. Его порывы будут достигать 2-5 м/с. Осадков в этот день не ожидается. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 757 мм рт. ст.

Ранее мы писали, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

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