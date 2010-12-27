Во вторник в Ленобласти ожидается +6 и небольшой дождь

Атмосферное давление будет повышаться.

Завтра, 12 ноября, в Ленобласти преимущественно облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Ночью в регионе ожидается небольшой дождь, а температура будет колебаться от +1 до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +5. Ветер будет дуть с северо-запада с максимальной скоростью 11 м/с.

На протяжении суток атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти из-за аномально теплых выходных набухли почки.

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