Во вторник погода в Ленобласти будет облачной и теплой

Региональное управление МЧС опубликовало прогноз погоды на 14 июня.

В первый рабочий день этой недели на территории Ленинградской области не ожидается непредвиденных и опасных погодных явлений. Как стало известно Piter.TV, ленинградцев ждет тёплая и облачная погода. В частности, 14 июня температура воздуха в разных районах составит от +16 до +21 градуса по Цельсию. В отдельных местах будет еще жарче: до +24 градусов.

Ночью синоптики ожидают +8...+13 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Единственное, ночью и утром с дискомфортом могут столкнуться водители автотрансопрта: на дорогах региона возможен туман.

В то же время в области повышается вероятность возникновения природных пожаров. Источник угрозы - сельскохозяйственные работы, неосторожное обращение с огнем, местами 3 класс пожароопасности, - уточнили в региональном МЧС.

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