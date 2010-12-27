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Новости Выборг
Во время рабочей смены на заводе International Paper в Светогорске погиб мужчина
Сегодня, 14:44
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KaterinaKono13
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Во время рабочей смены на заводе International Paper в Светогорске погиб мужчина

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Пресс-служба International Paper отказывается выходить на связь с правоохранительными службами региона.

В минувший вторник, 13 ноября, в Выборгском районе Ленобласти погиб сотрудник целлюлозно-бумажного комбината International Paper. Об этом сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы. 

Известно, что предприятие принадлежит американской компании. По предварительной версии, мужчина работал в подрядной организации. Как рассказали сотрудники полиции, пресс-служба International Paper отказывается выходить на связь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета Ленобласти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: информационное агентство 47news

Теги: выборг , новости выборга , новости ленобласти , новости светогорска
Категории: Выборг

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