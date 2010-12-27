Во время рабочей смены на заводе International Paper в Светогорске погиб мужчина

Пресс-служба International Paper отказывается выходить на связь с правоохранительными службами региона.

В минувший вторник, 13 ноября, в Выборгском районе Ленобласти погиб сотрудник целлюлозно-бумажного комбината International Paper. Об этом сообщают 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что предприятие принадлежит американской компании. По предварительной версии, мужчина работал в подрядной организации. Как рассказали сотрудники полиции, пресс-служба International Paper отказывается выходить на связь.



В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета Ленобласти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Источник: информационное агентство 47news