От Светогорска построят новую велодорожку до Финляндии за 1,6 млн евро

В проект инвестировано порядка 1 583 240 евро.

В минувшую пятницу, 2 ноября, дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщила о подписании грант-контракта на реализацию международного велопроекта с Финляндией. Об этом сообщает интернет-газета "Фонтанка.ру". В проект инвестировано порядка 1 583 240 евро.

Основной задачей разработки является строительство велодорожки от Светогорска до границы с Финляндией. Проект пройдет в рамках сотрудничества сторон "Россия – Юго-Восточная Финляндия ПС 2014-2020".

Сам проект называется "Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск – Иматра)".

Разработка концепции нового проекта будет состоять из нескольких этапов. На создание идеи потратят около 34 млн рублей.

Первым этапом станет научно-исследовательская работа по вопросам развития велосипедного туризма на территории Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области, а также практики использования пунктов пропуска туристами на двухколесном транспорте.

Источник: интернет-газета "Фонтанка.ру"