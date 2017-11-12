Во время пожара в Ставрополе пострадали три человека

Жители соседних домой спутали пожар со смерчем

На Юге Ставрополя утром 12 ноября многоэтажка оказалась охвачена огнем из-за пожара в одной из квартир. Произошедшее шокировало жильцов соседний домов.

ЧП произошло на улце 50 лет ВЛКСМ на втором этаже дома. Со слов очевидцев пожар был невероятной силы, а некоторые жители из соседних домов подумали, что это смерч. Сотрудники МЧС потратили много времени на ликвидацию возгорания.

Как сообщил "Блокнот Ставрополя", в квартире находились пенсионерка, ее внучка и подруга девушки. Всех оперативно доставили в больницу, о состоянии пострадавших не сообщается, но известно, что больше всех в пожаре пострадала пожилая женщина.

Эксперты устанавливают причины возгорания.

Видео: instagram / _sofka_lapa