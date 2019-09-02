Во дворах на Гагарина отремонтировали старый финский колодец

Со дна колодца было вытащено много мусора в том числе пластиковые бутылки, ведра и камни. Работы по запросу местных жителей организовала команда общественной приемной по округу № 16 при поддержке коллег с 13-го округа.

Во дворе дома № 63 по улице Гагарина в Выборге отремонтировали старый финский колодец. Организатором работ выступила общественная приемная округа № 16 при поддержке коллег с округа № 13. Поводом для очистки и ремонта колодца стали многочисленные обращения местных жителей.

Глубина отремонтированного колодца – 10 метров. Работы по очистке проводились приглашенными специалистами, отдельную помощь собравшимся оказали специалисты РАСЭМа. Они вывезли и утилизировали все отходы, извлеченные со дна в ходе работ. Кстати, со дна колодца было вытащено много мусора в том числе пластиковые бутылки, ржавые ведра и крупные камни.

Были также проведены внутренние ремонтные работы и монтаж верхней части колодца. Уже через неделю можно будет пользоваться колодцем: пока что ему нужно время для полной очистки воды. За последний месяц это второй восстановленный колодец в Выборге. Буквально неделю назад специалисты провели очистку и восстановление колодца во дворе дома Гагарина, 20.

Поступали обращения привести колодец в порядок. Депутат по 16 округу Александр Петрович Петров откликнулся, и мы провели специализированные работы по очистке колодца. Выражаем благодарность местным жителям за их активность и неравнодушие. Такие действия всегда приводят к конкретным результатам.Также хотелось бы призвать жителей двора, чтобы они бережно относились к колодцу и не кидали в него посторонние предметы. Виктор Гришкин, руководитель общественной приемной 16 округа

Видео: Piter.TV