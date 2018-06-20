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Во дворах Приморского района появились домики для бездомных животных
Сегодня, 9:36
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Alena_Zinovieva

Во дворах Приморского района появились домики для бездомных животных

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Рядом с жильем оборудованы кормушки.

Жители Петербурга заметили во дворах Приморского района домики для бездомных животных. В сети появились фотографии милых сооружений.

На снимках можно увидеть одноэтажные строения, сделанные из фанеры и дерева. Некоторые неравнодушные петербуржцы вынесли на улицу покупные когтеточки, обитые мягкой тканью. Домики установлены во дворах возле деревьев, подвалов и на люках теплосети. Рядом с ними стоят кормушки. Теперь бездомные животные смогут укрываться от непогоды не только в подвалах, но и в собственных домах.

Ранее мы писали, что животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев в прошлом году.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: бездомные животные, общество, помощь животным
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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