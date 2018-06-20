Во дворах Приморского района появились домики для бездомных животных

Рядом с жильем оборудованы кормушки.

Жители Петербурга заметили во дворах Приморского района домики для бездомных животных. В сети появились фотографии милых сооружений.

На снимках можно увидеть одноэтажные строения, сделанные из фанеры и дерева. Некоторые неравнодушные петербуржцы вынесли на улицу покупные когтеточки, обитые мягкой тканью. Домики установлены во дворах возле деревьев, подвалов и на люках теплосети. Рядом с ними стоят кормушки. Теперь бездомные животные смогут укрываться от непогоды не только в подвалах, но и в собственных домах.

Ранее мы писали, что животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев в прошлом году.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург