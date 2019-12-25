Петербуржцы отметили, что не видели их даже зимой.

В воскресенье, 12 апреля, во Всеволожском районе заметили снегирей. Об этом рассказали в группе "Грибы и грибники СПБ", социальной сети "Вконтакте".

Птицы искали еду недалеко от кормушки, которая была пуста. Петербуржцы очень удивились и отметили, что в этом году очень редко видели их даже зимой.

Стоит отметить, что чаще всего с наступлением тепла снегири никуда не улетают, а продолжают жить в лесах недалеко от городов. Зимой они гораздо чаще попадаются на глаза, так как из-за морозной или снежной погоды птицам становится труднее найти еду.

Ранее мы писали, что голуби в парке Монрепо учатся добывать еду без туристов.

Фото: vk.com/grib_spb