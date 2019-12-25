Голуби в парке Монрепо учатся добывать еду без туристов

Птицы смогли залезть в кормушку для маленьких собратьев.

Сотрудники парка Монрепо выложили необычные фотографии уличных голубей в официальное ВК-сообщество. На них птицы добывают еду из кормушки для лесных собратьев.

Такое странное поведение связывают с эпидемией коронавируса. Пока жители Выборга находятся на самоизоляции, птицам приходится проявлять смекалку, чтобы питаться так же плотно, как прежде. Вокруг небольшой кормушки образовалась целая "очередь" пернатых.

Самое удивительное, что наши кормушки стандартно небольшого размера, чтобы залезть в них могли только маленькие лесные птицы. Но, видимо, отсутствие туристов и, как следствие, дарового корма, добавило интеллекта голубям. – отмечено в посте

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Фото: ВКонтакте / monrepovyborg