Во Всеволожском районе рецидивист всадил пять пуль соседу из травматического пистолета

Мужчина получил серьезные травмы.

Конфликт между безработным 39-летним жителем Купчино и 70-летним пенсионером из Центрального района произошел около часа ночи 11 августа в поселке Красная Горка, на улице Надежды. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

Пенсионер пять раз выстрелил из пренадлежащего ему травматического пистолета МР-80-13Т в соседа.

Второго участника конфликта госпитализировали с множественными непроникающими ранениями головы, груди и рук, ушибами поясницы и левого предплечья.

В результате проверки выяснилось, что в 2013 году пожилой мужчина был судим по статье 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью.