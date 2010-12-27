Во Всеволожском районе неизвестный нанес женщине ножевые ранения

Потерпевшая находится в клинике в тяжелом состоянии. Личность нападавшего на сегодняшний день не установлена.

Сегодня, тридцатого мая, во Всеволожском районе госпитализировали женщину со множественными ножевыми ранениями. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильно тяжелое.

32-летняя потерпевшая была доставлена в больницу в Токсово из деревни Лесколово около пяти вечера 28 мая. Скорая помощь забрала ее от дома 13 по Красноборской улице.

В настоящее время правоохранители располагают лишь той информацией, что удары ножом женщине нанес неизвестный. Каких-либо подробностей происшествия на сегодняшний день нет.