Во Всеволожском районе мужчина погиб от удара ножом в висок

В Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства гибели местного жителя. Мужчина обратился к врачам скорой помощи около трех часов утра 3 апреля. Когда медики приехали на вызов в поселок имени Свердлова, то застали неутешительную картину: их ждал пострадавший с кровоточащей раной в голове. Жертву экстренно госпитализировали в больницу.

Во время дороги медики смогли установить, что неизвестный преступник попал ножом по правому виску 50-летнего мужчины. В результате полученной травмы тот скончался в машине, не доехав до лечебного учреждения. Сейчас оперативники пытаются восстановить ход событий и найти подозреваемого. Личность погибшего также неизвестна. Доктора констатировали смерть в 3.45 утра.

