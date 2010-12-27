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Во Всеволожском районе мужчина погиб от удара ножом в висок
Сегодня, 10:37
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lesjasap
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Во Всеволожском районе мужчина погиб от удара ножом в висок

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В Ленобласти

Во Всеволожском районе  Ленинградской области полиция выясняет обстоятельства гибели местного жителя. Мужчина обратился к врачам скорой помощи около трех часов утра 3 апреля. Когда медики приехали на вызов в поселок имени Свердлова, то застали неутешительную картину: их ждал пострадавший с кровоточащей раной в голове. Жертву экстренно госпитализировали в больницу. 

Во время дороги медики смогли установить, что неизвестный преступник попал ножом по правому виску 50-летнего мужчины. В результате полученной травмы тот скончался в машине, не доехав до лечебного учреждения. Сейчас оперативники пытаются восстановить ход событий и найти подозреваемого. Личность погибшего также неизвестна. Доктора констатировали смерть в 3.45 утра.
 

Теги: всеволожский район , ленобласть , нож , удар
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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