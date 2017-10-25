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Во Всеволожском районе электричка сбила человека

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Вечером 25 октября во Всеволожском районе на станции "Бернгардовка" электричка сбила человека. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 25 октября во Всеволожском районе на станции "Бернгардовка" под колеса электропоезда попал человек. Об этом сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, электропоезд отправлялся в 18.30 с Финляндского вокзала. После начала движения со станции "Бернгардовка" во Всеволожском районе электричка совершила экстренную остановку. Спустя 20 минут машинист сообщил пассажирам, что под колеса электропоезда попал человек и ожидается прибытие скорой помощи. Движение рельсового транспорта по ветке было остановлено.

О состоянии пострадавшего не сообщается.
 

Теги: новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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