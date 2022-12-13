Во Всеволожске установят памятник Николаю Гумилёву

Совет депутатов Всеволожска одобрил концепцию установки памятника поэту Николаю Гумилеву. Их представила председатель комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.
Скульптор памятника – член Союза художников России Лариса Петрова.
Проект "Серебряный век города Всеволожска" предусматривает роспись торцов домов вокруг школы №2 картинами, касающимися эпохи Серебряного века. Предлагается разместить там портреты Александра Блока, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама и других поэтов.
Фото: Вконтакте / Ирина Гуреева-Дорошенко
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