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Во Всеволожске установят памятник Николаю Гумилёву
Сегодня, 22:52
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Во Всеволожске установят памятник Николаю Гумилёву

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Скульптор памятника – член Союза художников России Лариса Петрова.

Совет депутатов Всеволожска одобрил концепцию установки памятника поэту Николаю Гумилеву. Их представила председатель комиссии по культуре, сохранению объектов культурно-исторического, духовного наследия Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.

Скульптор памятника – член Союза художников России Лариса Петрова.

Проект "Серебряный век города Всеволожска" предусматривает роспись торцов домов вокруг школы №2 картинами, касающимися эпохи Серебряного века. Предлагается разместить там портреты Александра Блока, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Осипа Мандельштама и других поэтов.

Фото: Вконтакте / Ирина Гуреева-Дорошенко
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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