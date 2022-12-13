Во Всеволожске одобрили концепцию памятника поэту Николаю Гумилеву

Отмечается, что Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году в современных границах города Всеволожска.

Совет депутатов Всеволожска одобрил концепцию установки памятника поэту Николаю Гумилеву, а также проект "Серебряный век нашего города". Их представила председатель комиссии по культуре Общественной палаты Всеволожского района Ирина Гуреева-Дорошенко.

Отмечается, что Николай Гумилев был расстрелян в 1921 году в современных границах города Всеволожска. Скульптор памятника – член Союза художников России Лариса Петрова.

Что касается проекта "Серебряный век города Всеволожска", то он предусматривает роспись торцов домов вокруг школы №2 картинами, касающимися эпохи Серебряного века. Там могут появиться портреты Александра Блока, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама.

Фото: ВКонтакте/ Ирина Гуреева-Дорошенко