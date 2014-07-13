Коммунальная авария во Всеволожске оставила без воды 15 тысяч человек

Крупная коммунальная авария во Всеволожском районе Ленобласти оставила без воды десятки домов.

Во Всеволожском районе Ленобласти вечером 2 ноября произошла крупная коммунальная авария. Об этом пишет "47 news".



Инцидент произошел на улице Павловской в микрорайоне "Котово Поле" города Всеволожска. Там прорвало водовод большого диаметра. В результате этого без воды остались примерно 15 тысяч человек, а также несколько учебных учреждений.



По словам коммунальщиков, на устранение аварии потребуется как минимум пять часов. Но после ремонта существует риск гидроударов во время пуска воды в систему.

