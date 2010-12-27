Во Фрунзенском районе у пенсионера украли полиэтиленовый пакет с 3 млн рублей

В районе Купчино воры отобрали у пенсионера выручку за парковочное место.

Во Фрунзенском районе пожилой мужчина лишился 3,5 миллионов рублей. Наличные деньги у пенсионера отобрали неизвестные грабители. Пострадавший возвращался после совершенной сделки: он продал парковочное место. Двое преступников встретили 69-летнего петербуржца около парадной дома 69 корпус 1 по Будапештской улице в районе 22 часов вечера 26 июля.Злоумышленники ударили жертву по голове и украли денежные средства.

Деньги у пострадавшего находились в сумке в полиэтиленовом пакете. Там же лежали документы на проведение сделки купли-продажи и паспорт гражданина России. В результате нападения пожилого человека пришлось госпитализировать. Он был размещен в 26 городской больнице с травмами головы, ушибом грудной клетки, многочисленными ссадинами и кровоподтеками. Сейчас пациента отпустили домой.

По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статье за грабеж.Оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.

Фото: Piter.tv