Во Фрунзенском районе в квартирах 178 домов похолодало: жителей перевели на резервное отопление

Протечка теплосети на Лиговском заставила службы включить резервную систему подачи тепла в 178 жилых домов.

Жители 178 домов в Фрунзенском районе переночевали без тепла в квартирах. Такая ситуация возникла из-за прорыва участка теплотрассы на Лиговском проспекте около здания под номером 232. Нарушения в конструкции были выявлены при плановом осмотре специалистами “Теплосети”.

Всю ночь на месте инцидента трудились сотрудники аварийной службы. Они до сих пор заменяют проблемную часть протекающей трубы. Сеть перевели на резервную систему подачи тепла. Эксперты по-максимуму не снижать давление в отопительной системе, чтобы не вызвать дискомфорт у потребителей услуги.

По стандартному нормативу, ремонт должен быть завершен в течение 17 часов. Система отопления должна вернуться к штатному режиму работы днем второго марта.

