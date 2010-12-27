Во Фрунзенском районе ночью сгорели две иномарки

Жители предполагают поджог..

В ночь на 24 июля во Фрунзенском районе сгорели две иномарки. Местные жители отметили, что незадолго до инцидента у припаркованных машин были замечены трое неизвестных в темных куртках. К месту пожара вызвали спасателей.

Автомобили загорелись во дворе дома 26 по Будапештской улице. Огнеборцы быстро добрались до места, но пламя успело повредить также два соседних транспортных средства: "Опель Астра" и "Ситроен". У них выгорела обшивка салона. Пострадавших нет.

Петербуржцы, живущие в ближайших домах, рассказали об ужасном вое сигнализаций, который разбудил людей. Благодаря этому многие выбежали на улицу и спасли собственные машины, перепарковыв их от опасного участка.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб