Во Фрунзенском районе мужчина заточил в наручники двух мальчиков

Охранник заявил, что дети баловались петардами.

Вечером 5 января в Купчино задержали петербуржца, который приковал наручниками к перилам двух несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Известно, что в 19:30 у входа в парадную дома 3 по Стрельбищенской улице инструктор по безопасности СПб ГУП "Пассажиравтотранс" пристигнул наручниками двух мальчиков 10 и 11 лет. Родители школьников вызвали полицию. После прибытия оперативников 54-летний мужчина открыл наручники своим ключом. Спецслужбам свои действия охранник объяснил тем, что увидел, как дети бросали петарды под его автомобиль.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.