Во Фрунзенском районе эвакуируют торговый комплекс из-за угрозы минирования 

Во вторник, 26 марта, во Фрунзенском районе эвакуировали торговый комплекс из-за угрозы минирования. Об этом сообщили горожане в соцсетях.
Инцидент произошел ТРК "Континент" на Бухарестской.
Достается людям которых эвакуируют по несколько раз на дню и посетителям торговых центров и детям на игровых площадках и в кинотеатрах. А всемогущие не в состоянии это прекратить и телефонных террористов ликвидировать
жалуются посетители комплекса
Также петербуржцы сообщили, что эстафету по эвакуации приняли торговые комплексы на Звездной и Стачек. Горожане вынуждены ждать на улице пока соответствующие службы проверят здание.
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Фото: дтп и чп петербугр/вк
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