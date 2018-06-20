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Во Фрунзенском районе эвакуируют торговый комплекс из-за угрозы минирования 
Сегодня, 19:30
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IRINA_CHALKINA

Во Фрунзенском районе эвакуируют торговый комплекс из-за угрозы минирования 

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Аналогичная ситуация произошла в ТРЦ около метро "Звездная".

Во вторник, 26 марта, во Фрунзенском районе эвакуировали торговый комплекс из-за угрозы минирования. Об этом сообщили горожане в соцсетях.

Инцидент произошел ТРК "Континент" на Бухарестской.

Достается людям которых эвакуируют по несколько раз на дню и посетителям торговых центров и детям на игровых площадках и в кинотеатрах. А всемогущие не в состоянии это прекратить и телефонных террористов ликвидировать

жалуются посетители комплекса

Также петербуржцы сообщили, что эстафету по эвакуации приняли торговые комплексы на Звездной и Стачек. Горожане вынуждены ждать на улице пока соответствующие службы проверят здание.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге квартирного мошенника отправили в колонию строгого режима

Фото: дтп и чп петербугр/вк

Теги: новости спб, происшествия, эвакуация пб
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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