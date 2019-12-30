Во Франции смягчили пенсионную реформу

Об этом профсоюзам сообщил премьер страны.

Французское правительство решило временно отказаться от положения пенсионной реформы, разрешающего получать полную пенсию с 64 лет. Об этом сообщает портал France Info.

Данное положение больше всего критиковалось гражданами страны. Люди выходили на улицу, что становилось следствием серьезных беспорядков.

Власти страны не отказались от пенсионной реформы, но временно отказались от этого положения. Письмо об этом профсоюзам направил премьер Франции Эдуар Филипп.

Видео: YouTube / C-SPAN, FRANCE 24 English, Guardian News