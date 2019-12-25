Внучку Владимира Конкина будут воспитывать родственники из Петербурга

Актер поделился, что не может взять внучку к себе, потому что уже стар.

В среду, 11 ноября, актер Владимир Конкин поделился в эфире телеканала "Россия-1", почему не может взять на воспитание внучку.

По его словам, возможности для воспитания есть, однако сам актер уже слишком стар для этого

Я сегодня здесь, а завтра в реанимации. И что ребенок будет делать? Мало того, она же взрослеет и становится девушкой. Поэтому рядом нужна женщина, которая будет ее и любить, и холить, и что-то ей в голову вкладывать отметил заслуженный артист России.

Кроме того Конкин уточнил, что у внучки сложный характер и "с ней предстоит много работы". Поэтому девочка будет жить с его племянницей и ее мужем в Петербурге.

А потом, когда закончится эта эпидемия, которая лишает нас жизни, у меня есть желание брать ее к себе в подмосковный дом. Или на лето в Италию, где она могла бы отдыхать и заодно учить язык. Во всяком случае, пока я жив, я прослежу за этим поделился артист.

Также Владимир Конкин рассказал, что внучка – сирота при живом отце.

София [Конкина, дочь Владимира Конкина] не раз говорила, что он не платит алименты, хотя он какой-то известный адвокат. Сейчас он под следствием. Но у него есть все основания забрать Алису, ведь его никто не лишал родительских прав. Да только кто ему отдаст дочь? сообщил актер.

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Фото: КиноПоиск