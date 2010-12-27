На баннеры и панно ко Дню города Петербург потратит 2.2 млн рублей

На сайте Госзакупок опубликован тендер от Городского центра размещения рекламы.

Санкт-Петербург начинает подготовку ко Дню города в 2018 году. Власти готовы потратить 2.2 млн рублей на праздничное оформление Центрального района. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт предполагает закупку, оформление и размещение крупных декоративных конструкций. На эти деньги в центре Санкт-Петербурга установят тематические баннеры и панно. Конструкции с поздравлениями и символами города должны занять свои места не позже, чем за два дня до самого праздника. Это значит, что к 25 мая победитель тендера должен будет разместить все объекты.

Конкретное содержание баннеров и их количество пока что не сообщается. Закупку контролирует Городской центр размещения рекламы.