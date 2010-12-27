Власти хотят вместо пенсионного возраста повысить минимальный трудовой стаж

Власти России хотят повысить минимальный трудовой стаж необходимый для получения пенсии по старости

В правительстве обсуждается альтернативное решение по поводу реформирования пенсионного страхования. По мнению властей, общество не поддержит резкое повышение пенсионного возраста. Также, считается, что это не принесет существенной пользы для бюджета страны. Об этом сообщают 23 октября "Ведомости" с ссылкой на трех федеральных чиновников.

Отмечается, что повышение стажа мотивирует людей «выходить из тени», а также побудит их больше работать. Такие изменения, по мнению чиновников, пойдет на пользу экономике страны.

Один из спикеров считает, что подобное нововведение станет возможным только при изменении пенсионной формулы России в целом, так как тогда выплаты работникам должны начисляться исходя из заработка работника за определенный период времени.

О том будет ли дальше рассматриваться введение реформы, собеседники сообщить не смогли. На сегодняшний день мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Чтобы получать страховую пенсию они должны перейти минимальный порог в размере семилетнего стажа труда и уплаты взносов в пенсионную систему.