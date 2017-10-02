Смольный закупает семь новых поездов для зеленой ветки метро за 4 млрд

Власти Северной столицы объявили о закупке новых вагонов для третьей ветки метрополитена. По данным на сайте госзаказа, Комитет по транспорту Смольного установил начальную стоимость контракта в районе четырех миллиардов.
По контракту планируют закупить семь новых пассажирских электропоездов электропоездов с асинхронным тяговым приводом. Каждый состав включает в себя два головных вагона и четыре промежуточных. Договор предполагает, что поезда оснастят системой автоведения. Победителя конкурса объявят в конце октября. А поставить все составы нужно будет до декабря 2019 года.
Новые вагоны заменят старые составы, выработавшие свой эксплуатационный ресурс. Обновление парка зеленой ветки идет в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.