Смольный закупает семь новых поездов для зеленой ветки метро за 4 млрд

Комитет по транспорту объявил закупку новых составов для зеленой ветки петербургского метро. На покупку 42 вагонов хотят потрать более четырех миллиардов.

Власти Северной столицы объявили о закупке новых вагонов для третьей ветки метрополитена. По данным на сайте госзаказа, Комитет по транспорту Смольного установил начальную стоимость контракта в районе четырех миллиардов.

По контракту планируют закупить семь новых пассажирских электропоездов электропоездов с асинхронным тяговым приводом. Каждый состав включает в себя два головных вагона и четыре промежуточных. Договор предполагает, что поезда оснастят системой автоведения. Победителя конкурса объявят в конце октября. А поставить все составы нужно будет до декабря 2019 года.

Новые вагоны заменят старые составы, выработавшие свой эксплуатационный ресурс. Обновление парка зеленой ветки идет в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.