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Кудрово не станет частью Петербурга в ближайшее время
Сегодня, 9:22
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lesjasap
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Кудрово не станет частью Петербурга в ближайшее время

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Чиновники решили не изменять границы территории Петербурга и Ленобласти.

Правительство Петербурга не планирует в ближайшее время пересматривать территориальные границы города. Коррективы не будут вноситься даже ради присоединения деревни Кудрово. Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Такое решение было принято во время заседания координационного совета по социально-экономическим вопросам развития региона. 
 
Напомним, что ранее жители Кудрово обратились с просьбой к Владимиру Путину, чтобы президент повлиял на присоединение населенного пункта к Невскому району Санкт-Петербурга. Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что данный вопрос даже не поднимался за последнее время в администрации.
Теги: кудрово , ленобласть , правительство , смольный
Категории: Новости СПб

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