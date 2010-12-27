Кудрово не станет частью Петербурга в ближайшее время

Чиновники решили не изменять границы территории Петербурга и Ленобласти.

Правительство Петербурга не планирует в ближайшее время пересматривать территориальные границы города. Коррективы не будут вноситься даже ради присоединения деревни Кудрово. Об этом сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов. Такое решение было принято во время заседания координационного совета по социально-экономическим вопросам развития региона.

Напомним, что ранее жители Кудрово обратились с просьбой к Владимиру Путину, чтобы президент повлиял на присоединение населенного пункта к Невскому району Санкт-Петербурга. Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов отметил, что данный вопрос даже не поднимался за последнее время в администрации.